«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. ودرجات الحرارة العظمى بالقاهرة 25

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب البحر الأحمر، يصاحبها أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على «حلايب، وشلاتين، ومرسى علم».

حالة الطقس

وتوقّعت هيئة الأرصاد في بيان عنها قبل قليل، سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد، تكون متوسطة ورعدية أحيانا، ويستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية كافة، ليسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، ويستمر تكون الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة اليوم 23-11-2022 على مدن الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 25 - 16

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- 6 أكتوبر 24 - 15

- بنها 24 - 16

- دمنهور 24 - 16

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 25 - 15

- دمياط 25 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 18

- الزقازيق 27 - 17

- شبين الكوم 26 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 22

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 25 - 15

- وادي النطرون 26 - 16

- مطروح 24 - 14

- السلوم 23 - 15

- سيوة 24 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- الطور 26 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 20

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 14

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 14

- قنا 31 - 16

- الأقصر 32 - 17

- أسوان 32 - 13

- الوادي الجديد 30 - 13

- أبو سمبل 31 - 18

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 26 - 20