مالك «تويتر»: تعديل ميزة عدد المشاهدات.. والسماح للمستخدمين بإيقافها

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» الملياردير إيلون ماسك، إنّ موقع التغريدات القصيرة، سيعدّل ميزة عدد المشاهدات التي طرحت مؤخرا، ما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها حالة الرغبة في ذلك.

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، أشارت في وقت سابق، إلى أنّ تويتر أعاد بعض خاصيات إجراءات السلامة تحت ضغط المستخدمين.

وفي وقت سابق، قرر موقع تويتر، الذي يمتلكه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حذف ميزة تساعد على منع الانتحار، بناء على أمر من مؤسس «سبيس إكس».

وأشارت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إلى أنّ الميزة المعروفة باسم «هناك مساعدة»، كانت تظهر في الجزء العلوي من الموقع خلال إجراء عمليات بحث معينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة قسم الثقة والأمان في «تويتر»، إيلا إروين، إنّ الموقع انتهى من إصلاح وتجديد الميزة، وعادت إلى العمل مرة أخرى بعد توقفها مؤقتا.

ماسك: مشاهدات المحتوى الضار آخذة في التراجع

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، قال في وقت سابق، إنّ الانطباعات أو المشاهدات للمحتوى الضار آخذة في الانخفاض منذ توليه زمام الأمور في شركة «تويتر» أكتوبر الماضي.

مسؤول أوروبي: سلوك «تويتر» الغريب يهدد حرية التعبير

من جانبه، قال وزير الدولة المسؤول عن سياسة المنافسة في وزارة الاقتصاد الألمانية، سفين جيجولد، إنّه يتعين أن يكون تويتر ضمن شركات التكنولوجيا التي تخضع لمراقبة «المفوضية الأوروبية» المباشرة.

وأضاف جيجولد، في رسالة بعث بها إلى اثنين من مسؤولي «المفوضية»، أنّ سلوك شركة «تويتر» الغريب في ظل إدارة إيلون ماسك يشكل تهديدا لحرية التعبير، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.