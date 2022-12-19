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10 ملايين حساب صوتوا بـ«نعم» لرحيل إيلون ماسك عن رئاسة تويتر

كتب:

عمرو حسني
02:36 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
إيلون ماسك

إيلون ماسك

انتهت الفترة التي حددها إيلون ماسك، لأصحاب الحسابات عبر موقع تويتر الذي يملكه، للمشاركة في استطلاع لرأي المغردين في أمر استمراره في منصبه كرئيس لتويتر أم الانسحاب، حيث صوّت أكثر من 10 ملايين شخص بـ«نعم» لتنحي ماسك، بنسبة 57.5%.

أكثر من 10 مليون صوت

وذكرت قناة «العربية» السعودية، أنّ أكثر من 17 مليون شخص صوتوا في الاستفتاء الذي طرحه رئيس تويتر، الذي تولى منصبه منذ أكثر من شهر بعد صفقة خيالية تمت بعد أشهر طويلة من التفاوض.

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بقلم عمرو حسني