مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل إصابته في اشتباكات باريس

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال متابعته لأحداث تظاهرات الكتلة الكردية في العاصمة الفرنسية باريس، موضحًا أنّ إدارة القناة تواصلت معه فور علمها بأمر إصابته، وطلبت منه التوقف عن تغطية الأحداث وتلقي العلاج.

إصابة في العين اليمنى

وأوضح «شقير»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه أُصيب في عينه اليمنى بأحد الأجزاء الفارغة من القنابل المسيّلة للدموع التي استخدمتها السلطات الفرنسية لتفريق جموع المحتجين الأكراد، مؤكدًا أنّ الفحوصات والأشعة أكدت سلامته.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنّ الشرطة الفرنسية طلبت منه الابتعاد عن محيط الأحداث التي شهدتها احتجاجات أمس، وتجنب المواقع الخطيرة، كما طلب منه أحد الضباط تصوير مشاهد رشق القوات الموجودة بالحجارة من قِبل المحتجين، ونقل معاناة رجال الشرطة في التعامل مع مثل الأحداث.

وكان «شقير» قد تعرض لإصابة في وقت سابق أمس، خلال احتجاجات العاصمة الفرنسية باريس، التي اندلعت على خلفية تنفيذ مسلح جريمة قتل في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور، في جزء مزدحم من الدائرة العاشرة في باريس، ما أسفر عن مقتل 3 أكراد.