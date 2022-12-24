أحمد موسى: الغضب يضرب فرنسا وشغب وعنف في الشوارع (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فرنسا تعيش حالة من الغضب، وتشهد أعمال عنف وشغب مستمر، نتيجة الاعتداء الإرهابي على الجالية الكردية، وقتل 3 أشخاص في قلب باريس.

أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغضب جاء نتيجة عدم إعلان فرنسا أن العمل إرهابيا، مشيرا إلى أنه هناك إدانات كبيرة على العمل الإرهابي، قائلا: «نتيجة ذلك فرنسا لم تنام من أمس».

وأشار إلى أن المحتجين الأكراد، رفعوا صورة عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ عام 1997، والمطالبة بالتدخل.

وأشار إلى أنه جرى الحديث عن العنصرية التي تعيشها، وأنها السبب الرئيسي فيما وصلت له الأمور الآن بباريس.