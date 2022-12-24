رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد موسى: الغضب يضرب فرنسا وشغب وعنف في الشوارع (فيديو)

كتب:

محمد متولي
09:47 م | السبت 24 ديسمبر 2022
الإعلامي أحمد موسي

الإعلامي أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فرنسا تعيش حالة من الغضب، وتشهد أعمال عنف وشغب مستمر، نتيجة الاعتداء الإرهابي على الجالية الكردية، وقتل 3 أشخاص في قلب باريس.

أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغضب جاء نتيجة عدم إعلان فرنسا أن العمل إرهابيا، مشيرا إلى أنه هناك إدانات كبيرة على العمل الإرهابي، قائلا: «نتيجة ذلك فرنسا لم تنام من أمس».

وأشار إلى أن المحتجين الأكراد، رفعوا صورة عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ عام 1997، والمطالبة بالتدخل.

وأشار إلى أنه جرى الحديث عن العنصرية التي تعيشها، وأنها السبب الرئيسي فيما وصلت له الأمور الآن بباريس.

اقرأ المزيد:

باحثة بالعلاقات الدولية لقناة القاهرة الإخبارية: تزايد لليمين المتطرف في فرنسا

«القاهرة الإخبارية» أول فضائية دولية تتواجد وسط تظاهرات فرنسا

مراسل قناة القاهرة الإخبارية في فرنسا: تجمع 20 ألف متظاهر بمارسيليا.. وفرض كردون أمني

أحمد موسي بعد مباراة مصر وبلجيكا: حزين لعدم تواجد منتخبنا بالمونديال
بقلم محمد متولي