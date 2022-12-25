الصين: نسعى للاستقرار الاستراتيجي بعلاقات جيدة مع الدول الكبرى

استعرض عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم، الوضع الدولي والعلاقات الخارجية للصين على مدار العام الجاري، مؤكدا أنّ بلاده واجهت تحديات مباشرة وعزّزت أجندتها الدبلوماسية بتصميم أكبر، كما شدد على أنّ الصين تواصل رفض المواجهات العنيفة وتحافظ على الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات مع الدول الكبرى الأخرى، حيث رفضت بلاده بشدة سياسة الولايات المتحدة الخاطئة تجاه الصين، وتستكشف الطريق الصحيح للبلدين للانسجام مع بعضهما البعض.

دبلوماسية رئيس دولة الصين

وقال وانج يي - خلال كلمة ألقاها في ندوة حول الوضع الدولي والعلاقات الخارجية للصين، نقلتها شبكة «سي جي تي إن» الصينية - «سنحافظ على رؤية عالمية، ونمضي قدما بتصميم أكبر، ونكتب فصلا جديدا ونؤمن نجاحات جديدة في دبلوماسية الدول الكبرى من منظور أوسع ومن خلال إجراءات أقوى»، مضيفا أنّ دبلوماسية رئيس الدولة حققت نجاحا هائلا في حدث مهم تلو الآخر وحددت وتيرة العمل الدبلوماسي الصيني بشكل عام.

ودعا الجانب الأمريكي إلى تغيير مساره، وإنشاء تصور موضوعي ومعقول للصين، واتباع سياسة إيجابية وعملية تجاه الصين والعمل معها لوضع الركائز والأساس المتين للنمو الصحي والمستقر للصين.

وحول العلاقات الصينية - الروسية، أشار وانج يي إلى أنّ العام الماضي، شهد حرص الدولتين على تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون، وجعلا شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا أكثر نضجا ومرونة.

صداقات قوية مع أوروبا

وأضاف الوزير الصيني أنّ بلاده واصلت سعيها للصداقة والتعاون مع أوروبا، وستظل ملتزمة بالتنمية الصحية للعلاقات بين الصين وأوروبا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، داعيا اليابان إلى توجيه مسار العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي، بعد أن اتفق قادة البلدين الشهر الماضي على تعزيز الاستقرار ونمو العلاقات.

تعاون مع جيران الصين

وأوضح وانج يي، أنّه من المهم للجارتين الآسيويتين تجنب التراجع، وأن تكونا بعيدة النظر وتتطلعان إلى الأمام في علاقاتهما بعد احتفالهما بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين في سبتمبر الماضي.