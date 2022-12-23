الأسمدة المصرية تغزو أوروبا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية

تصدرت الصادرات الكيماوية والأسمدة المصرية المشهد الاقتصادي على مدار الأسابيع الماضية، مع ارتفاع حصيلة الصادرات بالتوازي مع الطلب العالمي، نتيجة الأزمة التي تشهدها أوروبا، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

صادرات الأسمدة والكيماويات تصل لـ 7,1 مليار دولار بنسبة 23% من الإجمالي

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية كشف في تقرير حديث له أن صادرات القطاع بلغت 7.1 مليار دولار لتمثل 23% من إجمالي الصادرات، وحققت 27% نموا عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.

رئيس المجلس التصديري: نمو صادرات مصر من اللدائن بنسبة 7%

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري، إن أبرز المنتجات التي شهدت زيادة واضحة في التصدير تمثلت في صادرات الأسمدة، التي ارتفعت بنسبة زيادة 46% لتبلغ ما قيمته 2.6 مليار دولار، كما نمت صادرات مصر من اللدائن بنسبة 7% لتبلغ 2.1 مليار دولار، وارتفعت قيمة الكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 57% وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار.

رئيس الغرفة: انتعاشة بقطاع الصناعات الكيماوية

ويرى شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات الكيماوية يشهد «حالة نهوض»، نظرا لما يمتلكه من طاقات وإمكانات، لافتا إلى أن القطاع يحتل المركز الأول في مصر في الوقت الحالي كأحد القطاعات الصناعية الرائدة.

تطور صناعة الكيماويات ينهض بالقطاع

وأضاف «الجبلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا في الصناعة، ما وفَّر فرصا هائلة أمام صناعات مثل الأسمدة والكيماويات المتخصصة، وكذلك صناعة المنظفات وصناعة الزجاج.