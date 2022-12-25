دعاء سقوط المطر الشديد.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر يوضح

دعاء سقوط المطر الشديد، يبحث عنه الكثيرون، مع بداية دخول فصل الشتاء رسميا وهطول الأمطار في أماكن متفرقة، لذلك يحرص البعض على ترديد دعاء سقوط المطر الشديد، وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين تمطر السماء يقول دعاء سقوط المطر الشديد: « اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».

وأضاف الأطرش: «إن من دعاء سقوط المطر الشديد، أن يقول المسلم: «مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ، اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا، اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ، سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

دعاء سقوط المطر الشديد

وتابع يمكن أن يقول في دعاء سقوط المطر الشديد أي دعاء يخطر على باله بالخير ومنها: «اللهم إغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة وأغفر عنا ارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب.، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يارب، وانصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا وأكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا».

دعاء سقوط المطر

ومن دعاء سقوط المطر الشديد: «اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

وعند سقوط المطر الشديد يقول المسلم دعاء سقوط المطر الشديد: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللهم ربّ السموات السّبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربّنا وربّ كل شيءٍ، فالق الحَبّ، والنّوى، ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين، واغننا من الفقر».