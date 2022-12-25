اختبار دم يكشف عن الأورام.. وطبيبة: الدراسة لا تزال قائمة منذ 2019

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن هناك دراسة أمريكية تشير إلى وجود أنواع واختبارات دم جديدة مستندة على اختبار ما قبل الولادة تُساهم في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، لافتة إلى أنّ تلك الدراسة ليست جديدة إذ إن الدراسة مدتها 3 سنوات، ومن الممكن أن تكون قابلة للزيادة حسب النتائج الأولية.

الدراسة ما زالت قائمة وتنتهي في ديسمبر 2023

وأضافت «المشد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدراسة سالفة الذكر من المفترض أن تنتهي في ديسمبر 2023، أي إنّها ما زالت قائمة، موضحة أنّها ستشمل 120 سيدة، وتقوم تلك الدراسة على سحب عينة دم من سيدة حامل في الفترة بين الأسبوع العاشر والأسبوع الأربعين لإجراء الاختبارات الكامة واللازمة لمعرفة وتحديد مكونات الدم وما بداخله.

الخلايا السرطانية تكون مختلفة عن باقي خلايا الجسم

وأشارت أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إلى أنّه بإجراء تلك التحليلات تُظهر خلايا معينة، ومن ثم يقوموا بتصنيف تلك الخلايا حسب تماشيها مع نوع محدد من السرطان، موضحة أن تلك الخلايا السرطانية تكون مختلفة عن باقي خلايا الجسم، إذ أنها تشبه الخلايا الأم «العادية» ولكنها تتكاثر بشكل مُلفت وغير منضبط وتم فقد التحكم والسيطرة عليها.