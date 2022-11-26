«دواء نانوى» أصغر 50 ألف مرة من النملة.. يستهدف الخلايا السرطانية

طور علماء في جامعة بيتسبرج الأمريكية «دواء نانوى» أصغر 50 ألف مرة من النملة، حيث يقدم العلاج الكيميائي مباشرة إلى الأورام السرطانية، وتستخدم جزيئات نانوية غير مرئية للعين البشرية لنقل الأدوية الكيماوية، حسبما ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

ديلي ميل: العلاج الجديد يوفر جرعة فائقة الاستهداف من العلاج الكيميائي مباشرة للسرطان

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ناقلات النانو تستخدم الجزيئات المجهرية غير المرئية للعين البشرية، لتقديم علاج مناعي جديد وأدوية كيميائية موجودة، ويأمل باحثون من جامعة «بيتسبرج» الأمريكية أن يخفف العلاج من بعض الآثار الجانبية المرتبطة بعلاجات السرطان التقليدية، حيث يعمل العلاج الجديد من خلال وقف إنتاج بروتين مناعي يتم تثبيطه لدى مرضى السرطان ويسمح للأورام بالنمو والانتشار.

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن العلاج الجديد يوفر جرعة فائقة الاستهداف من العلاج الكيميائي مباشرة للسرطان من خلال سرب من الجسيمات النانوية التي تلتصق بالورم السرطاني ذاته، ويعمل العلاج الكيميائي عن طريق قتل الخلايا السرطانية سريعة النمو، ولكن غالبًا ما يهاجم عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية في أماكن أخرى من الجسم.

العلاج الكيميائي يمكن أن يترك الخلايا السرطانية دون القضاء عليها

وتابعت الصحيفة البريطانية: «يتسبب ذلك في آثار جانبية قاسية، وعدم التحديد يعني أن العلاج الكيميائي يمكن أن يترك الخلايا السرطانية دون استهدافها والقضاء عليها، والتي تبدأ في التكاثر مرة أخرى وقد تؤدي إلى الانتكاس».

وفى دراسة أجريت على الفئران المصابة بسرطان القولون والبنكرياس، قلل العلاج بشكل كبير من حجم الورم السرطاني، حيث أكد الدكتور سونج لي، أستاذ العلوم الصيدلانية بكلية الصيدلة جامعة بيتسبرج، إن هناك جانبين مبتكرين للدراسة، هما اكتشاف هدف علاجي جديد وحامل نانوى جديد فعال للغاية فى التوصيل الانتقائي للعلاج المناعي وأدوية العلاج الكيميائي.

وأكدت الصحيفة البريطانية عند اختبارها على الفئران المصابة بالسرطان ، أنتجت تلك التي أعطيت العلاج الدقيق المزيد من الخلايا التائية المقاومة للسرطان وخلايا «T» المعززة للمناعة أقل من الحيوانات التي أعطيت دواءً وهميًا أو العلاج الكيميائي بمفرده، في المقابل، أظهرت الفئران التي تلقت العلاج الكيميائي والعلاج المناعي انخفاضا كبيرا في حجم الورم مقارنة بالفئران التي حصلت على علاج واحد فقط.