«هيئة الدواء» تقدم 7 نصائح لمرضى انخفاض ضغط الدم: أكثروا من السوائل

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعلميات والإرشادات المتعلقة بمرضى انخفاض ضغط الدم، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي،.

نصائح هيئة الدواء

- الإكثار من شرب المياه، حيث إن السوائل تزيد من حجم الدم وتقي من الجفاف.

- الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات.

تناول الكثير من السوائل

- تناول الكثير من السوائل، مع ضرورة الإكثار من الماء خلال الطقس الحار.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم، ورفع رأس السرير خلال فترة الليل.

- تجنّب رفع الأحمال الثقيلة، تجنّب الإجهاد، عدم التعرّض للماء الساخن لفترات طويلة.

- الحرص على تناول وجبات الطعام الصغيرة وبعدد مرات أكثر وتوزيعها على اليوم مع ضرورة تقليل الكربوهيدرات.

- أخذ قسط من الراحة بعد تناول الطعام.

نصائح لمرضى انخفاض ضغط الدم بشكل مستمر

ووضعت هيئة الدواء روشتة علاجية لمرضى انخفاض ضغط الدم بشكل مستمر وقالت إنه يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة سبب ذلك؛ لأن طريقة العلاج تتوقف على سبب انخفاض ضغط الدم، وشرحت هيئة الدواء: «إذا كان سبب الانخفاض هو أحد الأدوية التي تتناولها؛ يجب الرجوع إلى مقدم الرعاية المعالج لتغيير جرعة الدواء أو استبداله أو إيقافه، أما إذا لم يكن هناك سبب واضح لانخفاض ضغط الدم المستمر أو انخفاضه بشكل مفاجئ، فيجب الرجوع للطبيب والذي قد يصف أحد الأدوية التي تعمل على رفع ضغط الدم».