تفاصيل استخراج مدرس بعد احتجازه في أسانسير بسوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة، بقسم ثان سوهاج، التحقيق في واقعة احتجاز مدرس يعمل نجار باب وشباك، ما بين أسانسير ومبنى العقار ما نتج عنه إصابته، وجرى نقل المصاب للمستشفى.

احتجازه أثناء العمل ما بين كابينة الأسانسير ومبنى العقار

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من استخراج مدرس تم احتجازه أثناء العمل ما بين كابينة الأسانسير ومبنى العقار ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى للمستشفى لتلقى العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد باحتجاز أحد الأشخاص بأسانسير في الطابق الرابع بأحد المباني السكنية بدائرة قسم ثان سوهاج وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى التي تمكنت من استخراجه على قيد الحياة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية باحتجاز شخص بأسانسير بالطابق الرابع بعقار في دائرة قسم ثان سوهاج.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو «م ح د ا» 53 عاما، ويعمل نجار باب وشباك بذات العقار بالطابق الرابع دائرة القسم أسانسير العقار حدث عطل مفاجئ به ما أدى لاحتجازه ما بين كابينة الأسانسير ومبنى العقار مما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة الجسم، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وإخطار كافة الجهات المعنية وغرفة العمليات.