ضبط سائق أثناء محاولة تهريب مخدرات لصديقه بحجز قسم ثان سوهاج

صداقة جمعت سائقا وعاملا، كانت سبب بحبس السائق في تهمة مخدرات، حيث تم ضبط العامل بقضية سرقة وتم حجزه على ذمة القضية احتياطيا بقسم شرطة ثان سوهاج، وعند زيارة صديقه له طلب منه إحضار بعض المواد المخدرة، ليتم ضبطه وبحوزته جوهر مخدر الحشيش ومادة الشابو المخدرة أثناء محاولة إدخال المواد المخدرة لصديقه بالحجز الاحتياطي بغرض التعاطي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد تمكن الخدمات الأمنية بقسم ثان سوهاج من ضبط المدعو «عبد الكريم ا ا م» 31 عاما، سائق، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بمركز ومدينة سوهاج.

ضبط المواد المخدرة

وتبين أن بحوزته قطعتان لمادة الحشيش المخدر تزنان حوالي 6 جرامات وتذكرتان لمادة الشابو تزنان حوالي 10 جرامات، وذلك حال محاولته إدخالها لصديقة المتهم «كريم ك ص ع»، 24 عاما، عامل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بمركز ومدينة سوهاج، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية بدائرة قسم ثان سوهاج «سرقة».

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم، الذي تربطها صداقة، وقد أوصاه بإحضارها الزيارة الماضية بغرض التعاطي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحريز المضبوطات.