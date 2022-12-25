ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مستودع أنابيب العبور.. لا خسائر بشرية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق مستودع أنابيب العبور، والذي وقع مساء أمس داخل مزرعة في منطقة جمعية عرابي على خط 10، وقررت النيابة التحفظ على مكان الحريق، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المكان، وتقدير الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأسبابها وملابساتها.

تبريد موقع حريق مستودع أنابيب العبور

وانتهت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من تبريد مكان الحريق، ومنع تجدد النيران في مكان الحادث دون خسائر بشرية أو إصابات، حيث استمرت النيران مشتعلة قرابة 3 ساعات قبل السيطرة عليها بشكل كامل ونهائي، وفُرضت حراسة علي المكان لحين انتهاء أعمال فحص الحريق والتحريات

فحص موقع حريق مستودع انابيب العبور

وأشارت التحريات في الواقعة إلى نشوب حريق بمستودع أنابيب العبور في منطقة خط 10 العبور امام بوابه 7 داخل مستودع انابيب داخل مزرعه أبو عمار، وجرى الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران داخل المستودع ورفع درجة الاستعداد القصوى في مرافق الحماية المدنية، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف.

وأسفر حريق مستودع أنابيب العبور عن احتراق مساحة كبيرة بالمنطقة، وكذلك سيارة نقل جامبو لنقل الأنابيب، فضلا عن احتراق بعض أسطوانات الغاز.

ونجحت أجهزة الحماية المدنية في السيطرة على الموقف، ومنع انتشار الحريق في المناطق المجاورة.