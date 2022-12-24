السيطرة على حريق بمزرعة في القليوبية.. انفجار مخزن أنابيب السبب

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن أنابيب بمزرعة في العبور دون خسائر بشرية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ومحاصرة النيران وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه ومراجعة تراخيص المكان والمخزن وتوافر اشتراطات الأمان من عدمه.

بلاغ بنشوب حريق بمزرعة بالعبور

كان حريق هائل نشب بمزرعة بخط 10 بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، تحتوي على مخزن أنابيب إثر انفجار عدد من أسطوانات بوتاجاز بسبب التسريب

انتقل 12 سيارة من سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتداده للمباني المجاورة، وجرى السيطرة على الحريق وجار استكمال أعمال التبريد.

تفاصيل حريق العبور

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية يفيد بتلقيه بلاغًا من النجدة بانفجار عدد من أسطوانات البوتاجاز داخل مزرعة تحتوى على مخزن أنابيب، ونشوب حريق هائل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية و 12 سيارات إطفاء، وسيارات الإسعاف، وجرى إخماد النيران، والسيطرة على الموقف دون خسائر بشرية ومنع امتداد النيران للمباني المجاورة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وقررت ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتقدير الخسائر وبيان وجود تراخيص للمكان من عدمه.