تصدير 8500 طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر انتظاما في حركة وصول وسفر السفن وتداول البضائع العامة والمتنوعة، ووصل إجمالي التداول اليوم إلى 13 ألف طن.

6 سفن على أرصفة مواني الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة اليوم الأحد، 6 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و841 شاحنة و38 سيارة.

حركة تداول الصادرات تتجاوز الواردات

وذكر بيان الهيئة، أن حركة الواردات سجلت اليوم 4500 طن بضائع، و401 شاحنة و20 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و440 شاحنة و18 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس

وأشار البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتان الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين الحرية ودليلة، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

تداول 2500 طن بضائع عامة

شهد ميناء نويبع اليوم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و203 شاحنات، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن، وهي سينا وبريدج وآيلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.