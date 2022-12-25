«قطاع الأعمال»: شركة كيما للأسمدة نافذة حضارية وداعمة لخطة التنمية

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

واستمع المهندس محمود عصمت إلى شرح تفصيلي حول مراحل العملية الإنتاجية بالمصنع الجديد «كيما 2» الذي تم افتتاحه العام الماضي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1575 طنا/ يوم من اليوريا المحببة، وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة «stamicarbon»، و1200طن/يوم من الأمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا «KBR» الأمريكية يتم استخدام 900 طن/يوم لإنتاج 1575 طنا/ يوم يوريا، على أن يتم استخدام 300 طن/يوم في إنتاج نترات الأمونيوم بمصنع «كيما 1» فور الانتهاء من إعادة التأهيل.

معدلات إنتاج الشركة

وعقد المهندس محمود عصمت اجتماعا مع مجلس إدارة شركة كيما، استعرض خلاله المؤشرات الخاصة بأداء الشركة من حجم ومعدلات الإنتاج والمبيعات والإيرادات والصادرات، وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من التطوير التي تشمل مصنع «كيما 1» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، ووجه الوزير باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.

ورحب محافظ أسوان بوزير قطاع الأعمال داخل أحد أهم القلاع الصناعية المصرية العريقة، مقدما شكره على هذه الزيارة في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة في كل القطاعات التنموية والخدمية.

الوزير يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وخلال الزيارة، حرص وزير قطاع الأعمال العام على لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة اسوان، الذين رحبوا بزيارة الوزير إلى مصنع كيما الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر.

يذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع «كيما 2» بلغت حوالي 12 مليار جنيه، منها 62% تمويل مصرفي، وساهم المشروع في سد فجوة الأسمدة بالسوق المحلى بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليساهم هذا المجمع الصناعي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.