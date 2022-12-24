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وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ أسوان رفع كفاءة فروع التجارة الداخلية

كتب:

حسن عثمان
10:35 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يخدم ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

تطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة فرع التجارة الداخلية

شمل اللقاء تناول موضوعات متعلقة بتنمية قطع الأراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية، والبدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان، ومن المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظة، عددًا من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.

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