مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ترصد احتفالات عيد الميلاد في كنيسة المهد

تتواصل الاحتفالات بعيد القيامة المجيد في فلسطين، وفق التقويم الغربي، إذ أقيم قداس العيد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وانطلقت الاحتفالات بوصول موكب الميلاد من بطريرك للاتين بمدينة القدس المحتلة إلى ساحة كنيسة المهد.

وشارك في الاحتفالية الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، والوفد المرافقة له، لتقديم التهنئة لبطريركية القدس للاتين وسائر عموم المسيحيين في الأراضي الفلسطينية.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ الاحتفالات بدأت منذ صباح أمس في بيت لحم، احتفالًا بالأعياد المجيدة، التي تشهد بهجة وفرحة للمواطنين في الكنائس، بعد مرور سنتين لعدم وجود أي مظاهر احتفالية في مدينة بيت لحم.

وأضافت أن مظاهر البهجة والسرور ظهرت على الكبار والصغار، وقيام الكشافة بعرض مزيج من الأهازيج والترانيم التي دقت على الطبول.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أنّ هذه الأعياد جاءت بعد سنتين من توقف الاحتفالات، بسبب جائحة كورونا، التي كانت تقتصر فقط على القداس دون وجود أي احتفال من الاحتفالات التي كانت موجودة وعاهدناها، التي رجعت من جديد هذا العام.