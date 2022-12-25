«بليتسشن».. أكلة تزيّن موائد ألمانيا في الكريسماس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، تقريرًا عن أكلة «البليتسشن»، وهي من أشهر الأكلات الألمانية خاصة في أعياد الكريسماس، حيث يتم تناولها في فصل الشتاء، كما أنّها جزءا أساسيا من احتفالات الكريسماس يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

رائحة البليتسشن في شوارع ألمانيا

وأوضح التقرير، أنّه عند التجول في شوارع ومدن ألمانيا، ستجد رائحة البليتسشن الفوّاحة منتشرة، وتحديدا في أسواق الكريسماس، حيث تجذبك وتشعرك بالبهجة.

وكلمة «البليتسشن» تدل على الكعك صغير الحجم والمُختلف الأشكال، وهو أحد تقاليد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الأساسية في ألمانيا، ويتكون الطبق اللذيذ من «الطحين والبيكنج بودر ويضاف إليه الكاكاو ومربى الكرز ويزين بالشكولاتة الناعمة».