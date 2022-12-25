من القاهرة إلى غزة.. قناة القاهرة الإخبارية تستعرض احتفالات العالم بعيد الميلاد

يحتفل العالم بأعياد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجة، حيث تتزيّن الشوارع والميادين بشجرة الكريسماس، وسط اختلاف طريقة الاحتفال من مكان لآخر وفق العادات والتقاليد.

شجرة عيد الميلاد

في القاهرة، تزيّنت الميادين بشجرة عيد الميلاد، وسط أجواء احتفالية ضخمة من المواطنين، الذين أعربوا في تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، عن فرحتهم بالاحتفالات التي تظهر الترابط بين المصريين والزينة في الشوارع والميادين، شكلت مشاهد مبهجة لسنة سعيدة مقبلة.

ديكورات ضخمة في بيروت

شهدت أحياء بيروت ديكورات احتفالية ضخمة، حيث أُضيئت شجرة عيد الميلاد لهذا العام وسط المدينة في أجواء من الفرحة، واحتفل اللبنانيون بأعياد الميلاد وأعربوا عن تفاؤلهم بالعام الجديد وسط أجواء احتفالية جميلة رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وتنطلق آلاف الأمنيات من غزة، احتفالًا بـ أعياد الميلاد المجيد، حيث أُضيئت شجرة الميلاد بحضور العديد من المواطنين الباحثين عن السعادة، وتمنوا سنة سعيدة لكل العالم، واحتفلوا على أنغام الدبكة والأغاني الوطنية الفلسطينية.