أفضل طريقة لنقل ملفات «واتساب» من هاتف إلى آخر.. احمي حسابك فورا

يرغب البعض في الحفاظ على سرية وأمان حسابه الشخصي على تطبيق «واتساب»، لذا أصدرت الشركة تحديثا جديدا يحافظ على الرسائل، ويحمي المستخدمين من المتسللين الذين يحاولون الاستيلاء على حساباتهم، حال قيام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي من جهاز آخر، وتستعرض «الوطن»، طرق الاستفادة من هذا التحديث الجديد.

قال تامر إمام، خبير تكنولوجي، إن أفضل طريقة لنقل ملفات «واتساب» من هاتف إلى آخر، فتح التطبيق على الهاتف القديم لحفظها عن طريق النسخ الاحتياطي، اختيار الشخص ما يريده من الصور، الفيديوهات، أو الصوتيات، موضحا أنه يفضل نسخ الملفات على «جوجل درايف»، لمساحته الكبيرة، بعدما ينتهي من ذلك، يغلق الهاتف، ثم يفتح الآخرالجديد، وينزل عليه التطبيق، مع الالتزام ببعض الإجراءات خلال تحميله.

واتساب يضيف ميزة جديدة

ومن جهته أضاف الخبير التكنولوجي، أنه خلال ضبط الإعدادات، تضيف ميزة التطبيق سؤال هل لديك رقم مستخدم مسبقا أو رمز التحقق، فيضغط على نعم، ويختيار استعادة الملفات المحفوظة سابقا على «جوجل درايف»، لتهيئة الرسايل مرة أخرى.

أهمية إعادة ضبط المصنع

أوضح «إمام»، أنه لضمان أن جميع رسائل الهاتف القديم يجرى حذفها، يجب التأكد من ذلك، مشيرا إلى أنه يستحسن أن يفعل الشخص خاصية استعادة ضبط المصنع بالهاتف، ثم يفتحه و يصور بكاميرا الموبايل، لمنع استرجاع ما حذف من قبل «الهكر»، وبالتالي يضمن الشخص السرية التامة لرسائله.

تعزيز الحماية غير متاح للجميع

ذكر «الخبير التكنولوجي»، أنه يمكن تنزيل «واتساب بيتا» الجديد من خلال «جوجل بلاي»، على جهاز أندرويد، موضحا أن تعزيز الأمان غير متاح حاليا للجميع، إذ أتيح فقط لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، و تعد الميزة ضمن التسريبات المبكرة، والتي يمكن لتطبيق «واتساب»، عدم إطلاقها.