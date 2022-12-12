 «السفيرة عزيزة: شركة الكهرباء توفر 25 خدمة إلكترونية للمواطنين أبرزها «واتساب»

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الشركة القابضة للكهرباء.

الشركة القابضة لكهرباء مصر

وقالت الإعلامية جاسمين طه زكي، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «DMC»، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر أطلقت خدماتها من خلال «واتساب» عبر رقم 0157501111، للتواصل مع جميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

منصات التواصل الاجتماعي

وأوضحت أن الشركة تقدم خدماتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الخدمات الرقمية توفر الخدمة للمواطن بشكل فوري.

طلب العدادات القانونية وشهادة بيان الاستهلاك

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة من الشركة بشكل إلكتروني وصلت إلى 25 خدمة منها دفع الفواتير وطلب العدادات القانونية وشهادة بيان الاستهلاك وإدخال قراءة العداد، وحساب القاتورة، وتركيب عداد بدل فاقد، أو طلب فحص العداد بالإضافة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم شكاوي الأعطال.

ومن جهتها، أكدت الإعلامية رضوى حسن، خلال مشاركتها في تقديم البرنامج أن الخدمات الإلكترونية لشركة الكهرباء مهمة ويجب الاستفادة منها، لافتة إلى أن التعامل الإلكتروني يوفر الوقت والجهد على المواطن في ظل استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه زكي، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.