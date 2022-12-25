عاجل.. الرئيس يوجه بإتاحة وحدات في الإسكان المتميز بتخفيض لـ«موظفي العاصمة»

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع عاصم الجزار وزير الإسكان.

وأضاف «راضي»، في تصريحات منذ قليل، أنَّ الرئيس السيسي وجه بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني (R3)، وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.