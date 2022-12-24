نائب بطريرك الكاثوليك: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات الأقباط دليل على أنه أب لكل المصريين

مع إشارة الساعة 12 صباح 25 ديسمبر، تدق أجراس الكنائس باللحن الفرايحى معلنة بداية الاحتفال بميلاد السيد المسيح فى الكنيسة الكاثوليكية، وبهذه المناسبة حاورت «الوطن» الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية، حول أهمية عيد الميلاد للكنيسة وللنائب البطريركى، وما يمثله الاحتفال لأبناء الكنيسة، وموقف الكنيسة الكاثوليكية من الظروف التى يمر بها العالم، بداية من جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وصحة الكلام حول استقالة البابا فرنسيس والعديد من القضايا، وإلى نص الحوار:

فى البداية نرغب فى كلمة منفعية عن عيد الميلاد للأقباط الكاثوليك فى مصر؟

- عيد الميلاد المجيد من أهم المناسبات التى يحتفل بها المصريون بكافة أطيافهم، فهو يمثل قيمة ورمزية كبيرة للمسيحيين بكامل طوائفهم وليس فقط الكاثوليك. وأحب أن أهنئ المصريين جميعاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، ونتمنى أن تمر هذه الأيام على كافة أطياف الوطن بخير وسلام.

كيف ترى الكنيسة الكاثوليكية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد إجراءات مشددة استمرت لمدة عامين بسبب جائحة كورونا؟

- نشكر الله على النعم التى ينعم بها علينا، فبعد عامين من الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا، فإننا نحتفل بعيد الميلاد المجيد لعام 2022 بشكل طبيعى، حيث ستُفتح أبواب الكنيسة أمام أبنائها لترديد الألحان والطقوس.

عيد الميلاد فرصة لتجديد مشاعر المحبة بين المصريين.. ومن نعم الله علينا عودة الاحتفالات بعد منعها بسبب «كورونا»

ماذا يمثل الاحتفال بعيد الميلاد فى الكنيسة الكاثوليكية؟

- يمثل ميلاد السيد المسيح تجسد حب الله ورحمته على الأرض، فهو تجسيد للكلمة التى تصبح إنساناً وشخصاً، وهو عيد يجمع جميع أطياف المجتمع المصرى تحت شعار الرحمة والمحبة والتآخى كأبناء لوطن واحد، فنحن نرى محبة الله ورحمته التى تظهر فى صورة شخص.

لماذا تصوم الكنيسة الكاثوليكية 15 يوماً فقط قبل الميلاد؟

- يرجع هذا إلى النظام الكنسى للكنيسة الكاثوليكية وهو الصيام 15 يوماً قبل عيد الميلاد، بداية من 9 ديسمبر، وينتهى ليلة عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقاً للتقويم الغربى، وأهم الطقوس نطلق عليها «ألحان واحتفالات شهر كيهك» وتكون احتفالات وترانيم مخصصة لمريم العذراء والطفل يسوع، ثم يبدأ الاحتفال بالقداس الإلهى يوم 24 ديسمبر.

ناقشتم مؤخراً قانون الأحوال الشخصية للأقباط، فما آخر التطورات؟

- ناقشنا من خلال اللجنة المخصصة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بما يتناسب مع كل طائفة وقواعدها وخصائصها وعقيدتها وإيمانها فيما يخص هذا المجال، ونعتبره منصفاً للجميع، وإذا خرج بنفس الصورة فنحن متوافقون معه بشكل كامل. ومن المتوقع أن تتم مناقشة القانون فى المجالس النيابية حتى يتم التوافق عليه وإصداره من قبَل الدولة.

كيف ترى مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالات عيد الميلاد؟

- السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أب لكل المصريين، ومشاركته للمسيحيين بكافة طوائفهم فى الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية هى أكبر دليل على أنه رئيس لكل الشعب بكل طوائفه وأديانه.

ما ذكرياتك فى عيد الميلاد المجيد؟

- كما ذكرت من قبل، يُعتبر عيد الميلاد لقاء عائلياً وأسرياً، يمثل المناسبة التى تتآلف فيها جميع مشاعر أفراد الأسرة الواحدة، حيث تجتمع العائلة وتتحد حول مشاعر الود والحنان، وهو ما يزيد من التقارب بين جميع أفراد الأسرة.

لماذا تحتفل الكنيسة الكاثوليكية والغربية بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر فى حين يحتفل الأرثوذكس يوم 7 يناير؟

- يرجع اختلاف الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين الطوائف المسيحية المختلفة إلى اختلاف التقويم المتبع بين الشرق والغرب، حيث تعتمد الكنيسة الغربىة على التقويم اليوليانى، بينما تعتمد الكنيسة الأرثوذكسية التقويم المصرى.

ما الرسالة أو الكلمة التى تود توجيهها لمصر؟

- مع بداية العام الجديد نتمنى كل ما هو جيد وأن تكون مصر بخير وأن تسود المحبة والسلام بين المصريين بكافة أطيافهم، كل عام وأنتم بخير.

دعم جهود الدولة

الكنيسة هى البيت الأول للشخص المسيحى، فيمكن اعتبارها شريكة لأبنائها ومشاركة للإنسان فى كل الظروف التى يمر بها على المستوى السياسى والاقتصادى والصحى. وفى ظل الظروف الحالية نحاول ككنيسة رصد الصعوبات التى يمر بها شعب الكنيسة حالياً، ونحاول الوجود معه وتقديم الدعم المعنوى والروحى حسب الحالة.