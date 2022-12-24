نائب بطريرك الكاثوليك لـ محمد الباز: نشكر الرئيس السيسي على تهنئة الأقباط بعيد الميلاد

وجه الأنبا باخوم نائب بطريريك الكاثوليك، الشكر لكل من توجهوا للأقباط بالتهنئة، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، سواء كانت كنائس شرقية أو غربية.

ولفت إلى أن عيد الميلاد يأتي والعالم يمر بفترات عصيبة على المستوى السياسي، وهو مستمر من شهور، وأثر على العالم أجمع، وسط محيط خوف وقلق واضطراب، مردفا: «رسالة المسيح رسالة طمأنينة، حتى لو فيه آلام أو حروب، يد الله هي الأكبر، وهي يد السلام والمحبة».

وأوضح: «رسالة المسيح اجتماعية تحثنا على التضامن، وكلنا إخوة».

وأشار إلى أن الكنائس الأرثوذكسية الموجودة في الغرب، تحتفل بعيد الميلاد في 7 يناير، موضحًا أن الاختلاف اختلاف تقويم، الكنائس الكاثولكية تتبع التقويم المصحح، مؤكدا أنه لا يوجد اختلاف إيمان ولا عقيدة، وإنما اختلاف في حساب الأوقات.

واختتم بتوجيه رسالة للشعب، قائلًا: «لكل شعبنا الحبيب في مصر مسيحيين ومسلمين، كل سنة واحنا كلنا طيبين نتمنى بداية عام جديدة يملأه الخير والمحبة والسلام».