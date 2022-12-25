«التنسيقية» تعقد ورشة عمل عن المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص وآليات تعظيم الفائدة منها، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

المسؤولية المجتمعية في تحقيق رؤية مصر 2030

وتناولت الورشة عدد من المحاور، أهمها المسئولية المجتمعية في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب آليات تشجيع الشركات لتعظيم دورها المجتمعي، كما ناقشت الورشة أطر الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومناقشة التشريعات المنظمة للمسؤولية المجتمعية للشركات.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، تضمّنت ضرورة تفعيل الحوافز التسويقية للشركات من خلال عرض قائمة أفضل المشاريع الاستثمارية التي تطبق المسؤولية المجتمعية تطبيقا للقانون، وإنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة المنصة الموحدة لجميع قطاعات المشاركة المجتمعية على مستوى الشركات، وإنشاء قاعدة بيانات للخدمات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة لتكون دليلا لقطاع المسئولية المجتمعية بالشركات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أدار ورشة العمل، سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، وأحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في الورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الأحرار الدستوريين ومصر بلدي والعدل وحقوق الانسان والمواطنة والتجمع والوفد والمؤتمر والاتحاد، وطلاب عن جامعتي القاهرة والاسكندرية.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.