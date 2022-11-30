عضو تنسيقية الأحزاب يتابع سير العمل بوحدة التضامن الاجتماعي في دار السلام

أجرى النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارة تفقدية إلى مديرية ووحدة التضامن الاجتماعي بدار السلام، برفقة النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

شكاوى وطلبات المواطنين

وأوضح النائب أحمد فتحي، خلال تصريحات صحفية، أنه أجرى هذه الزيارة لمتابعة سير العمل ولسماع شكاوى وطلبات المواطنين والعاملين، بالإضافة إلى التأكد من توفر الخدمات الخاصة بوزارة التضامن داخل المديرية.

وكان أحمد فتحى نظم من قبل زيارات تفقدية مفاجئة لعدد من دور الأيتام والمسنين، وذلك استكمالا للزيارات التفقدية لمراقبة الخدمات المقدمة ببعض دور الأيتام وذوي القدرات الخاصة والمسنين الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ووجّه النائب أحمد فتحي، اهتمامه بكل من مستوى المعيشة ودرجات النظافة، بالإضافة إلى حسن التعامل والخدمة التعليمية المقدمة.

الوصول لأعلى مستوى من الخدمة

ومن المقرر أن يستمر النائب أحمد فتحي في القيام بمثل تلك الزيارات للوقوف على آخر المستجدات، وساعيا للوصول لأعلى مستوى من الخدمة التي تقدم للمواطنين.