عضو تنسيقية الشباب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية يواجه الأعمال غير المشروعة

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية التعديلات التي تقدمت بها الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

قانون الإجراءات الضريبية

وقال النائب محمد إسماعيل، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن هذه التعديلات تحقق عددًا من الأهداف، أبرزها أن هذا القانون لا يمس المواطنين أو الشركات المحلية، فضلًا عن كونه يساهم في منع التهرب الضريبي العابر للحدود، والذي قد يستخدم في أعمال غير مشروعة وعلى رأسها الإرهاب.

وأوضح النائب محمد إسماعيل، أنّ هذه التعديلات تعزّز الالتزامات الدولية لمصر، وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وكذلك يعزز مصر في منتدى الشفافية العالمي مع الجهات المانحة، وهو ما يساعد على دعم الجهات المانحة، مؤكدا أن مصر تتجه إلى معركة التنمية ونحتاج إلى هذه المنح.

مكافحة التهرب من الضرائب

كان رئيس مجلس النواب، أشار خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، إلى أنّ مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.