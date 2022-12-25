جامعة الأزهر توفر 11 خدمة عبر موقعها الرسمي.. منها الكتاب الإلكتروني

نطورت جامعة الأزهر موقعها الإلكتروني، بهدف التسهيل على طلابها، وإتاحة دفع المصروفات الدراسية ومصاريف المدينة الجامعية لطلاب القاهرة والأقاليم وطلاب الدراسات العليا والدارسين الوافدين.

خدمات جامعة الأزهر

وجاءت أبرز خدمات جامعة الأزهر للطلابها عبر موقعها الإلكتروني، كالتالي:

1- خدمة الدفع الإلكتروني.

2- تنسيق الطلاب المستنفدين.

3- تنسيق السنوات السابقة.

4- تنسيق تخصص القراءات.

5- خدمة الكتاب الإلكتروني.

6- نتيجة تقليل الاغتراب.

7- اختبارات القدرات.

8- تنسيق الوافدين المنح.

9- المدينة الجامعية.

10- تنسيق الطلاب الوافدين.

11- طلب التحاق.

الدفع عبر تطبيق ( فوري)

وكان أوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أنه من يرغب من الطلاب الدفع الإلكتروني فيكون عبر خدمة فوري، ولابد من تسديد مصروفات اختبارات القدرات والكشف الطبي والتحويلات من خلال الأكواد التي حددتها الجامعة، وجاءت أكواد الدفع الإلكتروني لطلاب جامعة الأزهر عبر خدمة فوري، كالآتي:

- المصروفات الدراسية 645.

- مظروف المدينة الجامعية 6450.

- مصروفات المدينة الجامعية 6451.

- مصروفات الدراسات العليا 6452.

- مصروفات الوافدين 62980.

- مصروفات المكتبة الرقمية 62981.

- اختبارات القدرات والكشف الطبي والتحويلات 788.

تطبيق الكتاب الإلكتروني لجامعة الأزهر

وفيما يتعلق بالكتاب الإلكتروني لجامعة الأزهر، أعلن الموقع الخاص بجامعة الأزهر، أنه جرى إصدار عبرمتجر جوجل والذي من خلاله يستطيع الطالب تحميل الكتاب الإلكتروني ليعمل بدون إستخدام الإنترنت، وأيضا رفع العديد من المقررات الدراسية للكليات المختلفة وتحميل فيديوهات الشرح والاختبارات الإلكترونية من هذا التطبيق.

تعليمات تشغيل الكتاب الإلكتروني

حدد الموقع الرسمي التعليمات الخاصة بتشغيل الكتاب الإلكتروني، وأبرزها:

1. يقتصر التسجيل على الطلبة المسجلين بجامعة الأزهر فقط، باستخدام الرقم القومي للطالب المقيد بجامعة الأزهر.

2- يجب أن يقوم الطالب بتسجيل بيانات حقيقية خصوصا البريد الإلكتروني، وأن ألا تقل كلمة المرور عن 8 خانات.

3- استكمال الطالب جميع البيانات المطلوبه الخاصة بالكلية وسنوات الدراسة والدخول من جهاز واحد فقط في نفس الوقت، وعمل تسجيل للخروج فقط فى حالة رغبة الطالب استخدام جهاز جديد.

4- في حالة الخروج من الاكونت sign out تحذف الكتب الإلكترونية التي جرى تحميلها من الجهاز، وعند تسجيل دخول جديد يمكن إعادة تحميل الكتب مرة أخرى أون لاين.

5- يمكن للطالب المقيد بجامعة الازهر تغيير لغة واجهة البرنامج، أو إعادة تنشيط القوائم لتلقى الجديد من خلال نافذة البيانات، كما أنه يمكن التعامل مع الكتب التي تحمل دون إنترنت.

6- يمكن استخدام خاصية تسجيل الدخول من جهاز جديد في حالة فقد أو تلف الجهاز، لأي سبب وعدم التمكن من تسجيل الخروج، والتواصل مع الطالب من خلال البريد الإلكتروني المسجل أو رقم التليفون.