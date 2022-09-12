تعرف على أكواد الدفع الإلكتروني وسداد المصروفات لكليات جامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أكواد التحصيل الإلكتروني ودفع المصرفات الدراسية للعام الدراسي الجديد ومصروفات المدينة الجامعية، وذلك تيسراً على الطلاب والطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم وطلاب الدراسات العليا والدارسين الوافدين.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنَّ دفع المصروفات يكون عبر خدمة فوري، وتسدد مصروفات اختبارات القدرات والكشف الطبي والتحويلات من خلال الأكواد التي حددتها الجامعة، ويجب أن يعرف الطالب الخدمة المطلوبة منه جيدا، والكود الذي سيدفع به المصاريف.

أكواد الدفع الإلكتروني بجامعة الأزهر

وجاءت أكواد الدفع الإلكتروني لطلاب جامعة الأزهر عبر خدمة فوري كالأتي:

- المصروفات الدراسية 645.

- مظروف المدينة الجامعية 6450.

- مصروفات المدينة الجامعية 6451.

- مصروفات الدراسات العليا 6452.

- مصروفات الوافدين 62980.

- مصروفات المكتبة الرقمية 62981.

- اختبارات القدرات والكشف الطبي والتحويلات 788.

تنسيق جامعة الأزهر

وقررت جامعة الأزهر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من اليوم الاثنين ولمدة 5 أيام، إذ ينتهي التقديم يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من سبتمبر 2022م، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، أنّ التسجيل متاح خلال تلك الفترة أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها الثلاثة العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، مشيرًا إلى أنَّه بجانب ذلك فإن التسجيل متاح للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول وتخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى.