عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الجلسات الفعلية قد تصل لـ500 جلسة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، جلسة تحضيرية بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، التي تأتي تمهيدا لبدء جلسات الحوار الوطني بشكل فعلي.

آخر مستجدات الحوار الوطني

وكشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار، موضحا أن المجلس أوشك على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لبدء الحوار بشكل فعلي، قائلا: «من الموقع أن تسغرق جلسات الحوار الوطني ما يقرب من 500 جلسة حوارية».

وأوضح «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الأمناء يعمل خلال الفترة الحالية، على اختيار الشخصيات العامة والخبراء، المقرر مشاركتهم بالحوار، بعد أن تم وضع معايير وأفق شاملة لاختيارهم، تتمثل في حسن السير والسلوك، وخبرة كل من في مجال تخصصه ومقترحاته المقدمة، وما يمكن أن يضيفه للجان المتخصصة.

موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

وبشأن موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني بشكل فعلي، قال عضو مجلس الأمناء: «من المقرر أن يتم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للحوار، خلال الجلستين الثامنة عشر والتاسعة عشر، لتكون الجلسة العشرين أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة كل الأطياف والقوى السياسية»