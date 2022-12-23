«حماة الوطن» بالقليوبية: الحوار الوطني فرصة ذهبية للتواصل مع المواطنين

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني له أهمية كبرى، وأن الحزب وضع مقترحات ورؤى قابلة للتنفيذ تتوافق مع برنامج الحزب الرئيسي.

جاء ذلك خلال المرحلة الثانية لجلسة الحوار الوطني فى مجال الصحة التي أطلقها حزب حماة الوطن بالقليوبية، في إطار توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، وبحضور الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني وأمين أمانة المرأة بالحزب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ، والدكتور أحمد يوسف أمين محافظة القليوبية، و كريم إمام أمين الشباب وبمشاركة نقباء نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان، والتمريض ، والصيادلة، والعلاج الطبيعي وأعضاء أمانة الحزب بالقليوبية وأمناء المراكز على مستوى المحافظة وعدد كبير من المواطنين.

تشكيل لجان متخصصة وعقد العديد من الحوارات واللقاءات

وأشار «نصير»، إلى أن الحزب عمل من خلال عدد من المحاور الرئيسية حيث تم تشكيل لجان متخصصة وعقد العديد من الحوارات واللقاءات مع المواطنين على كافة أمانات الحزب بالمحافظات لمناقشة المشاكل والوصول إلى أفكار وحلول للتعامل مع كافة القضايا بما يخدم المواطن المصري.

تجميع الأفكار والمطالب من المواطن لرفعها بعد دراستها

ووجه «نصير»، الأمانات النوعية بالمركزية والأمانات الفرعية بالمحافظات ونواب الحزب بالغرفتين لتجميع كافة الأفكار والمطالب من المواطن لرفعها بعد دراستها إلى الأمانة العامة للحوار الوطنى عن طريق المقررين المتخصصين في كافة اللجان المختصة، مضيفًا أن الحزب يساند الدولة والمواطن في الرعاية الصحية من خلال إطلاق القوافل الطبية في كافة التخصصات إلى معظم محافظات الجمهورية بأمانات المحافظة.

الحوار الوطنى يعد فرصة ذهبية من الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعربت الدكتورة راندا مصطفى، عن سعادتها وحرصها للمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة أن الحوار الوطنى يعد فرصة ذهبية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم على أرض الواقع، والوصول إلى مقترحات لحل هذه المشاكل.

وأشادت الدكتورة راندا مصطفى، بتقديم الخدمات للجمهور وحل مشاكلهم والانتشار الواسع على أرض الواقع في جميع مراكز ومدن القليوبية.

فيما تحدث كريم إمام أمين الشباب بالحزب، عن قضية الوعي وضرورة التصدي ومحاربة الشائعات التى انتشرت مؤخرا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مطالبا الجميع وخاصة الشباب بالتفاعل بشكل إيجابي والسعي دائما إلى زيادة الوعي والمعرفة.

قال الدكتور أحمد يوسف، أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية، إن مصر كانت في حاجة إلى الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة ملحة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للتعبير فئات الشعب عن احتياجاتهم ومتطلباتهم، وإرساء قواعد الرأي والرأي الآخر وتوفير المناخ اللازم لاستكمال مشروعات التنمية.

وأضاف «بركة» أن الحوار الوطني يستهدف إيجاد حلول مناسبة لكل مشاكل الحياة وتحديات الوطن والمواطن، ذلك من خلال عقد اللقاءات الجماهيرية مع أهالينا فى مختلف قرى ونجوع المحافظة للاستماع إليهم والتعرف على مشاكلهم.