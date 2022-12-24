«الوفد» يُدشن موقعا إلكترونيا لتوسيع مشاركات المواطنين في الحوار الوطني

أعلن المهندس محمد حازم الجندي، تدشين حزب الوفد لموقع إلكتروني خاص بالحوار الوطني، يهدف إلى توسيع المشاركات لجميع الفئات وفتح باب إبداء الآراء والمقترحات في المجالات المختلفة.

محاور الحوار الوطني

ويضم موقع الوفد الإلكتروني للحوار الوطني ثلاثة أبواب تمثل محاور الحوار الوطني هي: «المحور السياسي – المحور الاقتصادي – المحور الاجتماعي»، مقسمة إلى لجان تمثل لجان الحوار الوطني، ويشارك فيه المواطن من خلال التسجيل بالرقم القومي وتقديم المشكلة وعرض حلولها.

دور الأحزاب في تنمية الوعي بالجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب الوفد المنعقد في محافظة الغربية بعنوان «دور الأحزاب في تنمية الوعي بالجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية برئاسة المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ.

وحضر المؤتمر المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» في مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، وفضيلة الدكتور الشيخ عبد المهيمن السيد مندوبًا عن وزارة الأوقاف.

وبحضور عددٍ من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام.