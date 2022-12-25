مدبولي: أفرجنا عن بضائع بـ300 مليون دولار خلال يومين.. وننسق للإفراج عن الباقي قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعمل من خلال أجهزتها كافة، لتوفير السلع في الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين، مشددا على أنّه جار الترتيب للإفراد عن السلع الموجودة في الموانئ تباعا، كما ستعرض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث جرى الإفراج عن بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

ولفت مدبولي، إلى أنّه جار الترتيب للإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ تباعا، مشيرا إلى التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن السلع في الموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه جرى التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، والاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

وشهد الاجتماع استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنّه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضا تقريرا بإجمالي الكميات الموجودة حاليا في الجمارك، ومقترحاته لأولويات الإفراج.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، ومستلزمات الإنتاج المختلفة.

فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنّه جار الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات.