مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» ومجمع الإصدارات المؤمنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية، إيذانا ببدء التعاون بين الطرفين لتنفيذ عدد من الأنشطة، بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية.

ووقع بروتوكول التعاون، نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لمُجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وعلى هامش التوقيع، أكدت نيڨين القباچ، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تسعى دائما إلى تطوير خدماتها المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية عبر تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف أجهزة الدولة، لخدمة الدور الرئيسي الذي تنفذه الوزارة في توفير الرعاية المتكاملة، والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين للدعم دون تمييز.

وقالت الوزيرة إنّه بمقتضى البروتوكول، المُوقع اليوم، ستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مُجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية، بناء بيئة خدمية فعّالة لجميع الفئات في ضوء متطلبات خطط الدولة للتنمية والتحول الرقمي التي تُلبي احتياجات المواطنين، عبر توفير حلول تقنية متقدمة ومتكاملة اُبتكرت خصيصا لتلائم احتياجات المواطنين وتعزز إنجاز خدماتهم في أسرع وقت، وبأعلى جودة وكفاءة، وأقل مجهود وتكلفة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ بروتوكول التعاون يستهدف وضع أساس للتعاون بين الطرفين لتنفيذ عدد من الأنشطة، ومنها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق، من بينها وثيقة قرارات القيد للجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي، ووثيقة قرارات توفيق الأوضاع الخاصة بتلك الجمعيات والمؤسسات، إضافة إلى وثيقة تصاريح المبادرات المجتمعية التي يصدر لها موافقة من الوزارة، وشهادات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من الوثائق.

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

وفي غضون ذلك، أشار اللواء خالد صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية، إلى أنّ بروتوكول التعاون يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن اعتماد جهات الدولة على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص جميع الوثائق والمحررات المُؤمنة، انطلاقا من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة، والاتجاه نحو التحول الرقمي.

وأوضح اللواء خالد صلاح الدين، أنّ مجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية، يعد من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمُحررات المُؤمنة، والأنظمة التكنولوجية الخاصة، كما أنّه صاحب الدور الرائد لإنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات، أنّ المُجمع يحرص على ضمان توصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف المسـتفيدين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنّ بروتوكول التعاون من شأنه تعظيم الاستفادة من مخرجات الخدمات الحكومية.