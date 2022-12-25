جامعة المنصورة تكرم الطفل المعجزة صاحب المركز الأول عالميا في الحساب الذهني

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الطفل المعجزة عمر ذكي علي والي، صاحب الـ7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، ابن قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقلهية، والحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية 2022 م التي أقيمت في تايوان الأحد الماضي، حيث شارك في المسابقة عن طريق الأون لاين.

ومنح رئيس الجامعة الطفل المعجزة درع الجامعة، بالإضافة إلى شهادة تقدير له تقديراً على تميزه وفوزه المشرف فى البطولة والتي رفع خلالها اسم مصر عاليا.

رئيس جامعة المنصورة: الطفل المعجزة يعد فخرا لمصر

وقال الدكتور شريف خاطر، في بيان صحفي، إن الطفل المعجزة يعد فخرا لمصر وليس محافظة الدقهلية أو المنصورة فقط، فقد تمكن من رفع اسم مصر عاليا في بطولة دولية شارك فيها 325 متسابقا من 32 دولة على مستوى العالم وتمكن من الفوز بالمركز الأول.

منحة مجانية من الجامعة للطفل المعجزة

وأكد رئيس الجامعة دعمه الكامل للطفل عمر ذكي، معلنا عن توصيته بمنحه منحة مجانية من الجامعة للطفل إذا استمر في تفوقه والتحق في المستقبل بجامعة المنصورة وسوف تتم مخاطبة أكاديمية البحث العلمي لاستثناء الطفل من شرط السن للالتحاق بجامعة الطفل بجامعة المنصورة لتميزه ونبوغه العلمي.

وقدم رئيس الجامعة منحة مجانية للالتحاق بدورة تصميم الروبوتات الذكية بكلية الهندسة خلال الفترة من 28 يناير حتى 9 فبراير 2023، كما قدم منحة اشتراك مجاني للطفل في خدمات القرية الأولمبية لممارسة الرياضة التى يرغب بها.

«عمر» نموذج للطفل المصري العبقري

وثمَّن جهود أسرته التي ساندته طول الفترة الماضية لتنمية موهبته حتى وصل إلى هذه المكانة، وتمكن من المشاركة في تلك البطولات وحصوله فى البطولة الأخيرة على المركز الأول ليكون نموذجا للطفل المصري العبقري الذي يتحدى الصعوبات لتحقيق أهدافه من صغره.

وعبَّر الطفل عمر زكى عن سعادته لتواجده في رحاب جامعة المنصورة والتي يفتخر بها، مؤكدا أنه سعيد بتكريم الدكتور شريف خاطر له حيث إنه فخر له أن يكرم من الصرح التعليمي العملاق.