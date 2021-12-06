الطفل المعجزة: «اتصورت مع الرئيس.. وحبيت ذوي الهمم»

قال أحمد تامر، الطفل المعجزة، وقارئ القرآن، اليوم، إنه استعد لقراءة القرآن في احتفالية قادرون باختلاف، من خلال كثرة القراءة والمراجعة، مؤكدا أنه التقط صورة برفقة الرئيس السيسي الذي سعد بمقابلته.

الطفل المعجزة يحب ذوي الهمم

وأضاف «تامر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يحب الأطفال ذوي الهمم، متابعا: «أنا كنت في برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر، والرئيس السيسي كلمني وقالي أنت هتقرأ القرآن في أول افتتاح، ووعد فأوفى، وقرأت في احتفالية ذوي الهمم، والرئيس قالي أنت لازم تحافظ على القرآن».

حفظ القرآن الكريم في الخامسة من عمره

وقال إنه أتم حفظ القرآن في الخامسة من عمره، وهو الآن يبلغ من العمر 8 سنوات، متابعا: «دخلت مسابقة شيخ الأزهر 2019 – 2020، وحصلت على المركز الأول».

وأضاف خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»: «اللي ساعدني بابا وماما وعمتي أميرة، هم اللي كانوا بيساعدوني، وقرأت قرآن قدام الناس، وحبيت قراءة القرآن».