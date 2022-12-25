استشاري مناعة: الأطفال أكثر إصابة بنزلات البرد المتكررة

مع بداية فصل الشتاء، يبدأ موسم الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا، ويغفل الكثيرون عن التفرقة بينهما، الأمر الذي نوضحه خلال هذا التقرير، بحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

أوضح الطبيب أن نزلات البرد أكثر الأمراض شيوعا، وتصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بإحدى فيروسات البرد التي يصل تعدادها إلى مائتين.

وأشار إلى أن معدلات نزلات البرد تكون أعلى في الأطفال، وتتكرر عدة مرات خاصة أطفال المدارس، إذ تظهر أعراض نزلات البرد بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض لفيروس يسبب البرد، أما الإصابة بالإنفلونزا يحدث فجأة، دون الشعور بأي أعراض، ويعد هذا السبب الذي يفرق بينهما.

أعراض نزلات البرد

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض نزلات البرد، تختلف من شخص لآخر منها انسداد أو احتقان الأنف، التهاب الحلق، السعال، الشعور بوجع خفيف بالجسم، صداع خفيف، حمى خفيفة، شعور تام بالاعتلال، إفرازات من الأنف شفافا، ثم تصبح أكثر سمكا أو صفراء أو خضراء.

وأكد أن الإنفلونزا، تزداد بشدة في فصلي الخريف والشتاء، وهي من أكثر الأمراض شيوعا، وتكون أعراضها أقوى من أعراض نزلات البرد، وتصيب من 5% إلى 15% من البشر سنويا.