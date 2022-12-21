3 فيروسات تصيب الأطفال في الشتاء.. تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

ما أن يبدأ فصل الشتاء حتى تبدأ الأمراض التنفسية بالانتشار بين الكبار والصغار، لكن هناك بعض الفيروسات التي تصيب الأطفال، في فصل الشتاء، قد تجهلها بعض الأمهات، ويتساءل البعض عن علاقة الشتاء بالأمراض.

وفي هذا السياق، حددت الدكتورة عفاف محمد إبراهيم استشاري الأطفال وحديثي الولادة، أسباب انتشار الفيروسات التي تصيب الأطفال في الشتاء، وهي كالتالي:

- ضعف التعرض لأشعة الشمس لفترات كافية مما يؤدي إلى إنخفاض فيتامين د المسؤول عن مناعة الجسم.

- غلق النوافذ والأبواب في فصل الشتاء رغبة في الدفء وهو ما يؤدي إلى وجود بيئة مناسبة لظهور الفيروسات ونشاطها.

- انخفاض درجات الحرارة والرطوبة.

انتشار إصابات الأطفال بالأمراض التنفسية في الشتاء

وحذرت استشاري الأطفال وحديثي الولادة، خلال حوارها على على فضائية «القناة الثانية المصرية»، من انتشار إصابات الأطفال بالأمراض التنفسية بالفترة الراهنة، إذ تثبت تحاليل هؤلاء الأطفال أنهم مصابون بما يسمى «الإصابة المختلطة»، أي بأكثر من نوع فيروس بنفس الوقت.

وأكدت «إبراهيم»، على أن عدوى الجهاز التنفسي التي تزداد بفصل الشتاء تتضمن العديد من الفيروسات المتشابهة بالأعراض، إذ وجد أن الفيروس المخلوي يسهل إصابة الطفل بكوفيد 19 نتيجة تسببه بضعف مناعة الطفل، ويمكن أن يكون الطفل مصاب بأكثر من فيروس بنفس الوقت.

طرق الوقاية والعلاج من أمراض الجهاز التنفسي

وللوقاية من إصابات الأطفال بالعدوى الفيروسية بفصل الشتاء، يجب اتباع عدد من النصائح، من بينها:

- تهوية الفصول الدراسية خاصة تلك ذات الكثافة العالية.

- التباعد الاجتماعي

- غسل اليدين باستمرار

- الراحة التامة للطفل خلال الإصابة حتى يتمكن من الشفاء بسهولة واستعادة مناعته.