أستاذ بـ«طب عين شمس»: أعراض الإنفلونزا تظهر بسرعة عكس العدوى الفيروسية

مع بداية فصل الشتاء، هناك العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان، حددتها الدكتورة مها حمدي، رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، مؤكدة أن أمراض الشتاء متعددة ويغلب عليها تلك التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلى أو كليهما معاً.

تشتمل مسببات أمراض الشتاء، على الفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس كورونا المستجد 19، والإنفلونزا ونزلات البرد والتي تصيب جميع الفئات العمرية من الأطفال والبالغين وكبار السن ولها ذات الأعراض التنفسية المتداخلة مثل الإحتقان والسعال واحتمال الإصابة بالحمى، بحسب ما روته الدكتورة مها حمدي لـ«الوطن»: «ولهذا يتحير البعض في التمييز بينها ويحسم الجدل الفحص الإكلينيكي و الفحوصات المعملية».

من المفيد معرفة نوع العدوى

يعد نوع الأعراض ومدى سرعة ظهورها ومدة استمرارها أدلة مهمة تساعد في التفرقة الإكلينيكية بين تلك المسببات، فتؤكد رئيسة قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، على توافر بعض العلاجات، وتكون أكثر فاعلية عند تناولها مبكرًا وبالقطع تحت اشراف طبيب: «من المفيد معرفة نوع العدوى التي تصيبك أو تصيب أحد أفراد أسرتك».

بالنسبة للأطفال والبالغين، قالت الدكتورة مها حمدي، إنه غالبًا ما تظهر الإنفلونزا بسرعة وكأنك تعرضت لصدمة وفي المقابل، تميل الأمراض الفيروسية الأخرى إلى الظهور بشكل أبطأ، ولها مقدمات بأعراض غير محددة مثل قشعريرة، أو التهاب في الحلق، ويمكن أن تكون أعراض الجهاز الهضمي دليلًا آخر حيث يعتبر القيء والإسهال أكثر شيوعًا مع فيروس كورونا المستجد، وإلى حد ما الإنفلونزا، مقارنة بالفيروس المخلوي.

فقدان حاسة التذوق والشم علامة على الإصابة بكورونا

يحدث هذا جزئيًا لأن فيروس كورونا المستجد يرتبط بمستقبلات معينة موجودة في كل من الرئتين والأمعاء، لذلك يمكن أن يؤثر على كلا الجزأين من الجسم، بالإضافة إلى ذلك فأن فقدان حاسة التذوق والشم هو علامة فريدة على الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.