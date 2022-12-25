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«أمين الشيوخ» ينتقل لمستشفى المعلمين لمواساة أسرة النائب مصطفى كامل

كتب:

ولاء نعمه الله
05:53 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
النائب مصطفى كامل

النائب مصطفى كامل

انتقل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وأعضاء المجلس، منذ قليل، إلى مستشفى المعلمين، بعد وفاة النائب اللواء مصطفى كامل، عضو المجلس ومحافظ بورسعيد السابق، أثناء نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لحادث.

وتوفى النائب مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ المُعين، رئيس لجنة الإسكان السابق؛ إثر حادث تعرض له اليوم.

ويذكر أن النائب مصطفى كامل، شغل منصب محافظ بورسعيد الأسبق.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.