«التنسيقية» تنعى النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله، اللواء الدكتور مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد الأسبق.

وتقدمت التنسيقية، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفى النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ المُعين، رئيس لجنة الإسكان السابق؛ إثر حادث تعرض له اليوم.

وبمجرد تعرض النائب مصطفى كامل للحادث، جرى نقله لأحد المستشفيات القريبة، حتى وافته المنية.

يذكر أن النائب مصطفى كامل، شغل منصب محافظ بورسعيد الأسبق.