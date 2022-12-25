وزير الاتصالات أمام «الشيوخ»: تنفيذ مشروع تحديث الإنترنت الثابت بتكلفة 100 مليار جنيه

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين خدمات الاتصالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرا إلى أن أبرزها مشروع يستهدف ربط 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومشروع آخر يستهدف ربط 3.5 مليون منزل لخدمة 58 مليون مواطن ضمن مشروع حياة كريمة بتكلفة 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لتحديث شبكة الإنترنت الثابت بتكلفة 100 مليار جنيه فى مراحله الثلاثة.

إتاحة ترددات بقيمة 2 مليار دولار لشركات المحمول

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التى ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مؤكدا أن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت أثمرت عن تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت في العام الجاري بعد أن كانت بالمركز الأربعين في 2019، وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، جرى إتاحة ترددات بقيمة 2 مليار دولار لشركات المحمول، ومضاعفة عدد أبراج المحمول المنشأة لترتفع من 1200 برج محمول فى عام 2020 إلى مستهدف 2850 برج محمول في العام الجاري، إذ جرى حتى الآن إنشاء 2802 برج محمول.

توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

ولفت طلعت إلى أنه جرى توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء، إذ تضيف هذه الاتفاقيات عوائد تصديرية بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025، كما أنها تستهدف خلق 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن تلك الشركات تنقسم إلى 21 شركة عالمية تتوسع في نشاط التعهيد و8 شركات عالمية تبدأ نشاطها في التعهيد.