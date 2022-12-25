تأجيل إعادة محاكمة 19 متهما بأحداث السلام لـ22 يناير المقبل

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا لحيازتهم ألعابًا نارية ومفرقعات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، لجلسة 22 يناير للمرافعة.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي أمين.

حيازة مفرقعات

وجاء في أمر إحالة القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، قيام المتهمين بالتجمهر أمام قسم شرطة السلام لإحداث الفوضى، فضلًا عن حيازتهم وإحرازهم مفرقعات في غير الأحوال المُصرح بحيازتها، والاتفاق مع بعضهم البعض على حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضاف أن المتهمين عرضوا حياة المواطنين للخطر، واستخدموا المفرقعات وأطلقوا ألعاب نارية على المواطنين بشكل عشوائي في نطاق منطقة قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، ما تسبب في إحداث تلفيات بعدد من سيارات الشرطة.