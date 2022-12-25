ضبط صاحب فيديو الاستعراض بشارع رمسيس: قاد سيارة عكس الاتجاه

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان بلطجة وإغلاق للطريق.. شخص يقود سيارته للخلف بشارع رمسيس، وسط عشرات الموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وعلل قيامه بذلك لزفاف أحد أصدقائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.