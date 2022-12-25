مصدر مصرفي: البنك المركزي يستثني فئات من قرارات توفير العملة الأجنبية

أصدر البنك المركزي خطابا للبنوك، يتضمن استثناء فئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.

وكشف مصدر مصرفي، عن أن البنك المركزي، وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي، وفتح حدود البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية، لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

وأوضح أن البنك المركزي، أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022، حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.

وأشار إلى أن البنك المركزي، أكد عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية، أو بطاقات ائتمانية، يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.