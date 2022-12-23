بعد قرار «المركزي».. ننشر أسعار الفائدة على شهادات البنك الزراعي

أصبح بإمكان أصحاب المدخرات، الاستفادة من قرار البنك المركزي المصري مساء الخميس برفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض 3% لتنمية مدخراتهم، والحصول على عائد مجزي عبر الاستثمار في شهادات البنك الزراعي المصري.

ويصدر البنك الزراعي المصري العديد من الشهادات الادخارية، منها شهادة ثلاثية تحت اسم «الحصاد»، ويتيح البنك الزراعي بيع الشهادات الادخارية بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويستعرض الوطن في السطور التالية أبرز المعلومات عن شهادات البنك الزراعي المصري بعد قرار المركزي المصري

1- الشهادة التراكمية السنوية

- شهادة إدخار ذات عائد تراكمي

-فئة الشهادة: 925 جنيه مصري و مضاعفاتها.

-المدة: سنة واحدة.

-دورية صرف العائد: يصرف العائد شهرياً أو مع نهاية مدة الشهادة.

-من له حق الشراء: الافراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط.

-استرداد الشهادة: بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الإصدار.

-يمكن الإقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة

2- شهادات الادخار الثلاثية «الأمان»

-ذات العائد الشهري الثابت %10.5.

-فئة الشهادة: 500 ، 1000، 5000، 10000، 50000 ، 100000 ، نصف مليون ، مليون جنيه.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهريا ويحسب من تاريخ يوم شراء الشهادة.

- استرداد الشهادة: بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الإسترداديه المحددة بالبنك.

- الإقتراض: بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الإسمية للشهادة

3- شهادات الادخار الخماسية «النماء»

-ذات العائد الشهري الثابت.

-فئة الشهادة: 1000، 5000، 10000، 50000 ، 100000 جنيه.

-المدة: 5 سنوات.

-دورية صرف العائد: شهري يحسب من تاريخ يوم شراء الشهادة .

-استرداد الشهادة: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الإسترداديه المحددة بالبنك.

-الإقتراض: بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الإسمية للشهادة.

4- شهادة الادخار «الحصاد»:

-ذات العائد الشهري الثابت.

-سعر فائدة سنوية 16%.

-فئة الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

-المدة: 3 سنوات.

-دورية صرف العائد: شهري يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

-من له حق الشراء: الافراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط