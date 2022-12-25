وزير قطاع الأعمال: زيادة الإنتاج سبيلنا للتعبير عن حب الوطن

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن زيادة الوعي والعمل والإحساس بالمسؤولية ضرورة للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الحرص والانتباه وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات ومحدثي «الفتن» بهدف عرقلة مسيرة النجاح التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وتحديثها وإحلال المنتج المحلي ورفع جودته لضمان منافسته في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء اللجنة النقابية وعدد من العاملين بـ شركة كيما، على هامش زيارته إلى محافظة أسوان التي تفقد خلالها مصانع الشركة وعدد من المنشئآت والفنادق التابعة للوزارة، وراجع خطة العمل بشركة كيما ومعايير الأمان والحوكمة وكيفية تعظيم عوائد الشركة والحفاظ على استمرار التشغيل والالتزام بخطط الصيانة.

وزير قطاع الأعمال يؤكد حرص الدولة على زيادة الإنتاج

قال المهندس محمود عصمت موجها حديثه للعاملين، إنَّ الدولة حريصة على زيادة الإنتاج واستخدام أحدث التكنولوجيات في شتى قطاعات العمل والإنتاج وهو ما يتطلب منا جميعًا العمل بجدية والحرص على المال العام الذي نقوم بإدارته لصالح جميع المواطنين.

التفاني في العمل وتطويره الوسيلة المثلى للتعبير عن حب الوطن

أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن التفاني في العمل والحرص على زيادة الإنتاج وتطويره وصون الأصول هي وسيلة العمال للتعبير عن مدى حبهم لوطنهم، والأداة التي يشاركون بها في بناء مستقبله، وأن هناك رهانا كبيرا على وعي وإدراك العمال للتصدي للمتربصين بمزيد من العمل والإنتاج.

في نهاية اللقاء، قدم المهندس محمود عصمت الشكر للسيد للواء أشرف عطية محافظ أسوان والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والعاملين بشركة كيما، ووجه إدارة الشركة إلى سرعة تنفيذ ما تم مناقشته في الجوانب الفنية والتي من شأنها خفض النفقات وزيادة الإنتاج.