أسامة الأزهري لـ إيمان الحصري: إندونيسيا تعتز بصداقتها مع مصر

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن رحلته لإندونيسيا جاءت ضمن سلسلة من الجولات الخارجية، وكانت ختام رحلات عام 2022، وتضمنت الجولة زيارة تونس والفاتيكان وتنزانيا وبريطانيا، لافتا إلى أن جولاته حول العالم مهمة أساسية يتشرف بها كسفير لمصر والأزهر الشريف والشعب المصري.

التأكيد على الوجود المصري في الدول العربية والإسلامية

وأوضح الأزهري، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية dmc، أنه يتمنى أن يكون وجها مقبولا يجلب لمصر التقدير والاحترام، متابعا: «الرحلة كانت منذ شهر ولم أنشر عنها، واستقبلني المحافظون للمدن الإندونسية التي زورتها، والهدف من الزيارة كان بناء الجسور والتأكيد على الوجود المصري في الدول العربية والإسلامية وخاصة الوجود الأزهري الذي يبني ويعيد التراكم التاريخي بين البلاد، خاصة وأن مصر أول دولة اعترفت باستقلال إندونيسيا، والشعب الإندونيسي لم ولن ينسى هذا الموقف، وكانت هناك صداقة بين الرئيس عبد الناصر والزعماء الأندونيسين».

مصر تقدر أشقاءها

وأشار إلى أن إندونيسا من البلاد الصاعدة اقتصاديا، ويعتزون بصداقتهم مع مصر ورئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الزيارة تضمنت سلسلة من اللقاءات والندوات والخطب والمحاضرات والزيارات، أكدنا خلالها أن مصر موجودة وتقدر أشقاءها: «قابلني أبناء إندونيسيا بما لم أكن أتخيله، وفاجأوني بمشهد الحمل على الأعناق بشكل لا أتخيله، وخجلت كثيرا من كرمهم وحفاوتهم، وما فعلوه هو تقدير لمصر وشعبها والأزهر الشريف، واعتبرت أن الحفاوة التي وجهت لشخصي من حيث المظهر والصورة هي رسالة محمل بها لنقلها لمصر وشعبها».